Voorzitter stembureau moskee sust ophef

52 min geleden Daniël van Dam

AMSTERDAM - Rob Tijssen, de voorzitter van een in opspraak geraakt stembureau in Amsterdam, snapt weinig van de commotie. De gemeente greep woensdag in, omdat er Turkse vlaggen en ’Turks-nationalistische’ posters hingen. ,,Als dit een volleybal-vereniging was, hingen er vlaggen van die vereniging.