Van der Laan wilde Turkse minister aftroeven

Van der Laan (PvdA) had namelijk al muziek, een enorme videowall, muziek en vuurwerk geregeld om daarmee de bijeenkomst van de Turkse minister te ’overrulen’. „Tijdens de bijeenkomst hadden we dan op groot scherm een vrolijk filmpje over Amsterdam afgespeeld”, zei de Amsterdamse burgervader glimlachend tegen de gemeenteraad. Volgens Van der Laan was dat een creatieve oplossing om zo de Turkse minister alsnog de loef af te steken en haar boodschap te overstemmen. „In die zin is het jammer dat ze bij Rotterdam afsloeg”, zei Van der Laan spottend.

Volgens de burgemeester was het voor hem bijkans onmogelijk om het hele Museumplein af te sluiten, omdat er die avond vele mensen waren en veel horecabedrijven, omwonenden en Amsterdammers daar ook door getroffen zouden zijn. „Bij het consulaat in Rotterdam was sprake van een smal straatje dat afgesloten kon worden, dus dat was een andere situatie.” Over veiligheidsmaatregelen die hij achter de hand had, wilde hij geen toelichting geven. „Dit om mensen niet wijzer te maken dan ze zijn.”