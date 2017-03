„Ik had liever gehad dat de leider van DENK, de heer Kuzu, gewoon afstand neemt van de uitspraken van Erdogan. Dat wij overblijfselen zijn van de nazi’s en fascisten, dat kan absoluut niet en is onacceptabel. Ik verwacht van een volksvertegenwoordiger in Nederland dat hij dat ver van zich werpt. Dat is niet gebeurd en dat is jammer”, aldus Arib woensdag in de uitzending van EenVandaag radio.

Foto: ANP