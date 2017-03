Steden laten extra stembiljetten aanrukken

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam benadrukt dat de ingreep een voorzorgsmaatregel betreft. Omdat Amsterdammers zelf kunnen kiezen bij welk stembureau in de gemeente ze hun stem uit brengen, moeten in elk bureau veel biljetten aanwezig zijn. De totale voorraad aanwezige biljetten in de hoofdstad is volgens de zegsman zelfs toereikend voor een opkomst van 110 procent.