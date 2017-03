premium

Vijf jaar cel geëist voor drugs in enveloppen

34 min geleden

DEN HAAG - Tegen een 26-jarige Hagenaar, die wordt gezien als sleutelfiguur in een drugsoperatie, is woensdag door het Openbaar Ministerie in de rechtbank in Den Haag vijf jaar cel geëist voor het smokkelen van harddrugs. De man kwam in beeld door een drugsrunner die vorig jaar in Duitsland is opgepakt met ruim honderd enveloppen met daarin bijna honderdduizend xtc-pillen. De drugsenveloppen waren gericht aan adressen in de Verenigde Staten, Denemarken en Thailand.