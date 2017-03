Warm bad voor Van der Weijden

Toen Van der Weijden bekend had gemaakt dat hij de VVD bij de verkiezingen zou gaan helpen, kreeg hij behoorlijk wat negatieve reacties. „Mensen konden zich er niet altijd in vinden dat ik de VVD wilde gaan helpen. Maar gelukkig is het nu juist heel positief uitgepakt”, aldus de nummer tachtig op de lijst.

Goed dat je gestemd hebt. Goede keuze ook! https://t.co/WVeSB8jOPP— Maarten vd Weijden (@mvdweijden) 15 maart 2017

Van der Weijden gaat niet de Kamer in als hij genoeg voorkeurstemmen krijgt. „Daar ben ik op dit moment nog niet klaar voor. Ik ben nu twee jaar bezig met mijn verkenningstocht in de politiek. De stemmen die ik krijg, geven mij wel een extra motivatie om hier mee door te gaan. Ik ga straks eerst kijken wat mijn volgende stap is. Het is een heel leuk en leerzaam proces. Misschien ben ik over vier jaar wel zover dat ik op een verkiesbare plek op de lijst wil.”

Dat voelt goed om op mezelf te stemmen! Ben jij nu ook benieuwd naar dat gevoel? Stem dan ook op lijst 1 plek 80!— Maarten vd Weijden (@mvdweijden) 15 maart 2017