VVD-campagneleider: voelt als overwinning

,,Ik ben vooral heel erg blij dat we het vertrouwen weer lijken te krijgen van de kiezer", zei Van Ark. ,,Dit geeft een verplichting voor de toekomst."

GroenLinks: „Historische Uitslag”

Kathelijne Buitenweg, de nummer twee van GroenLinks omschrijft de enorme winst voor haar partij als een historische uitslag. GroenLinks groeit volgens de voorlopige exitpoll van vier naar zestien zetels.

,,We hebben nog nooit zo goed gescoord. Ik ben supertrots op de partij, op alle mensen die de straat opgingen en campagne hebben gevoerd'', zei Buitenweg tegen de NOS. ,,Mensen hebben genoeg van de huidige polarisatie. We hebben een beweging van verandering ingezet, dat moeten we doorzetten.'

PvdA: „Enorme klap voor ons allemaal”

PvdA-bewindsvrouw Sharon Dijksma noemt het dramatische verlies van de PvdA een ,,enorme klap voor ons allemaal''. De demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wilde direct na de exitpoll niet te veel zeggen over de oorzaak van het enorme zetelverlies.

Ze vroeg om ruimte om het verlies te verwerken. ,,Er is een ding dat ik door al die jaren heen geleerd heb, we komen altijd terug.''

CDA: „Het kan nog altijd meer worden”

De nummer twee van het CDA, Mona Keijzer, noemt de negentien zetels die de partij in de voorlopige exitpoll krijgt ,,heel erg mooi". Dat zei ze tegen de NOS. Het zou een winst van zes zetels betekenen voor de christendemocraten.

,,Het kan altijd meer", antwoordde ze op de vraag of ze tevreden was. ,,Het kan nog altijd meer worden. De avond is nog lang." Ze ziet de voorspelde winst als een beloning voor ,,4,5 jaar hard werken". ,,Hier staat een blij mens.''

SP: „We hebben gehouden wat we hadden”

Renkse Leijten, de nummer twee van de SP, is niet teleurgesteld dat haar partij volgens de eerste exitpoll een zetel verliest. ,,We hebben gehouden wat we hadden. Ik ben niet teleurgesteld omdat ik heb gezien hoe ontzettend krachtig we zijn.'' Volgens de exitpoll zakt de SP van vijftien naar veertien zetels.

,,De beweging is sterker aan het worden, maar dat vertaalt zich in deze exitpoll nog niet in zetels'', vervolgt Leijten bij de NOS. Vanaf haar de felicitaties naar de grote winnaar op links, GroenLinks. ,,En natuurlijk de andere winnaars, D66, CDA, de Partij voor de Dieren en andere die er zetels bij hebben gehaald.''

Denk: „Ik hoop dat we er nog een of twee zetels bij krijgen”

Bij nieuwkomer Denk was de vreugde groot nadat woensdag volgens de eerste exitpoll de partij op drie zetels staat.

,,Dit is echt fantastisch'', zei Farid Azarkan, de nummer twee op de lijst, nadat hij een vreugdedansje met zijn partijgenoten had gemaakt. ,,We hebben een positieve campagne gevoerd. We hebben de mensen opgezocht op straat en in buurthuizen, waar veel politici allang niet meer komen. De ontlading is na deze uitslag groot. Dit laat zien dat mensen vertrouwen in ons hebben'', zei hij tegen de NOS.

Op de plek waar Denk op de uitslag wachtte waren ook veel jongeren in de zaal. ,,Jongeren voelen zich thuis bij ons. Ze kunnen nu stemmen op een partij waar ze zich in kunnen herkennen. Ik hoop dat we er nog een of twee zetels bij zullen krijgen.''

PVV: „Eerste winst is binnen”

,,Rutte is nog lang niet van mij af!!''. Dat twittert PVV-leider Geert Wilders in een eerste reactie op de exitpoll, waaruit blijkt dat zijn partij met vier zetels winst tweede is geworden, samen met CDA en D66.

Hij begint zijn tweet met : ,,PVV-stemmers bedankt! We hebben zetels gewonnen! Eerste winst is binnen!''

PvvD: „Dit is zo’n overwinning voor ons”

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren (PvdD) houdt nog een slag om de arm, maar is enorm blij dat haar partij volgens de exitpolls ruim verdubbelt. ,,Dit is zo'n overwinning voor ons'', zei Thieme tegen de NOS.

,,Het is altijd heel fijn dat het daadwerkelijk zo blijkt te zijn dat mensen ons planeetbrede programma hebben ontdekt'', vervolgt Thieme. ,,Wij zijn het groene anker dat andere partijen bij de les houdt. Veel andere partijen vervallen vaak in compromisme waarbij ze hun idealen aan de wilgen hangen.''

50Plus: „We zijn enorm opgelucht”

50Plus was woensdag trots en blij dat het aantal zetels in de Tweede Kamer volgens de exitpolls is verdubbeld van twee naar vier. ,,Vier jaar geleden hadden we hier voor getekend'', zei voorzitter Jan Nagel bij de NOS. ,,We zijn enorm opgelucht. Henk Krol heeft in zijn eentje de campagne geleid en hij heeft een geweldig resultaat behaald.''

De afgelopen weken maakte Krol wel wat fouten en 50Plus zakte in de peilingen. Nagel wilde echter niks van kritiek weten. ,,Henk heeft zich daarna fantastisch teruggevochten. We zijn straks met meer in de Kamer en kunnen echt onze stem laten horen.''

ChristenUnie: „We zijn heel blij”

De ChristenUnie is ,,heel blij" met de voorspelde zetel winst. Dat zei Tweede Kamerlid Carola Schouten. In de exitpoll komt haar partij uit op zes zetels, dat is een winst van een.

Er is een kans dat bij de partij wordt aangeklopt voor de formatie, aldus Schouten tegen de NOS. ,,We moeten morgen maar eens kijken wat de uitslag betekent." Ze benadrukte dat de partij zaken als waardig oud worden, vrijheid en duurzaamheid zal blijven benadrukken.