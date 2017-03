Recordaantal bezoekers voor StemWijzer

ProDemos, het bedrijf achter de Stemwijzer, meldde woensdag dat de site enkele malen niet bereikbaar was wegens DDoS-aanvallen. Toch kreeg de site woensdag soms meer dan 40.000 bezoekers per uur. In totaal bezochten een miljoen mensen de site op dinsdag en verkiezingsdag woensdag.

Sinds dinsdag werden de servers van StemWijzer en ook die van concurrent Kieskompas vanuit het buitenland herhaaldelijk met zo veel verkeer bestookt, dat ze soms onbereikbaar waren. Kieskompas en ProDemos vermoeden dat er sprake is van een gecoördineerde DDoS-aanval en gaan hiervan aangifte doen.