D66 grootste in Groningen

43 min geleden

GRONINGEN - D66 is woensdag de grootste partij in Groningen geworden, met 19,9 procent van de stemmen. GroenLinks volgt met 18,9 procent. De VVD, landelijk de grootste partij, is hier derde met 13,6 procent.