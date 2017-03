premium

Eerste reactie Geert Wilders

1 uur geleden

Den Haag - Geert Wilders heeft in een korte verklaring sportief gereageerd op de verkiezingsuitslag. De PVV-leider is blij met de zetelwinst, maar had liever gezien dat zijn partij de VVD had verslagen. “Negentien zetels is niet niets.”