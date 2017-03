premium

Rotterdam en Den Haag: VVD de grootste

1 uur geleden

Rotterdam - De VVD is de grootste partij geworden in Rotterdam. De liberalen sleepten 16,4% van de stemmen in de wacht. Dat was minder dan in 2012 (toen 20,4%), maar de Partij van de Arbeid verloor meer dan driekwart van zijn kiezers: van 32,0% naar 6,6%.