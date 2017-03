NVJ berispt Denk voor wegsturen journalisten

„Het is niet de eerste maal dat Denk dit doet”, stelt Bruning. „Het is zeer teleurstellend gedrag en het is een zeer slecht voorbeeld voor een partij die serieus wil deelnemen aan de democratie.” Natuurlijk mag iedere partij bepalen waar en wanneer zij media te woord willen staan. „Maar in een goed functionerende democratie moeten onafhankelijke media wel de kans krijgen om te verslaan en te controleren. Als Denk dat niet inziet, begrijpt de partij niet hoe de Nederlandse rechtsstaat werkt.”

De NVJ maakt na de verkiezingen altijd een rondje langs de nieuwe parlementariërs en partijen. In dit bezoek aan Denk zal het gedrag van de partij tijdens de campagne ook zeker worden aangesneden, stelt Bruning.

Geen trend

Hij erkent dat Denk na de PVV van Geert Wilders de tweede partij in de Tweede Kamer is die zich zulk gedrag aanmeet. Ook Wilders en de PVV staan media nauwelijks te woord en reageren slechts zeer sporadisch op interviewverzoeken. Maar een trend wil hij het toch niet noemen. „De partijen die zo te werk gaan, zijn gelukkig nog op de vingers van één hand te tellen. De meeste partijen zijn zich gelukkig zeer bewust van de taak van journalisten en de grondbeginselen van een goed functionerende democratie.”

De Nederlandse media moeten, ondanks dit soort praktijken, vooral integer en open hun werk blijven doen, bepleit Bruning. „Sommige partijen willen een beeld creëren dat media vooringenomen hun werk doen. Maar dat beeld verwerpen wij met klem. Journalisten hebben de taak politici kritisch te volgen. En als dat goed gebeurt, kan het altijd gebeuren dat bepaalde media een keer iets melden waar een partij minder blij mee is. Zo werkt een democratie.”