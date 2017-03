Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Links is weggevaagd

13 min geleden

AMSTERDAM - Politiek links is bijna weggevaagd uit de Tweede Kamer. PvdA, SP en GroenLinks komen opgeteld amper op veertig van de 150 zetels uit. GroenLinks is na hun grote winst met 14 zetels de grootste partij aan de linkerkant. Grote verliezer is de PvdA.