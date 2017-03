Bedreigde CDA’er Turan Yazir trekt zich terug

In de regeringsgezinde krant Daily Sabah wordt Yazir, bestuurder van de wijk Feijenoord - met foto en naam en toenaam - aangewezen als een politicus die heult met Nederlandse ’fascisten’ als Geert Wilders. Yazir en twee andere oud-raadsleden zouden de PVV-leider steunen omdat ook zij, net als Wilders, tegen Erdogan zijn.

Fractievoorzitter Sven de Langen zegt in een schriftelijke verklaring dat het door de spanningen in de Turkse gemeenschap in Rotterdam ’onmogelijk is om zijn taak naar behoren uit te oefenen’. „Turan is vastberaden om na een periode waarin vooral familie en gezin centraal staan, zijn politieke activiteiten onverminderd voort te zetten.”

De CDA’er is een sympathisant van de geestelijk leider Fethullah Gülen en wordt sinds de mislukte coup van juli vorig jaar bedreigd en geïntimideerd door Rotterdamse Turken die hem bechouwen als ’een landverrader’. Erdogan en zijn aanhangers zien de de beweging van Gülen als het brein achter de mislukte staatsgreep in het land.