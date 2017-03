premium

Twee gewonden bij schietpartij Steenbergen

STEENBERGEN - Bij een schietpartij in de buurt van een woonwagenkamp in het Brabantse Steenbergen zijn donderdag twee mensen gewond geraakt. Er is een arrestatieteam ter plaatse. Ook zijn er veel ambulances en een traumahelikopter in het kamp. De schutter is spoorloos.