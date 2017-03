Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Spekman legt lot in handen van PvdA-leden

52 min geleden

DEN HAAG - PvdA-voorzitter Hans Spekman is zelf niet van plan om het veld te ruimen na de historische nederlaag die zijn partij woensdag leed: ,,Daar gaan de leden over''. Spekman legt zaterdag verantwoording af aan zijn achterban op een bijeenkomst van de ledenraad van zijn partij in Utrecht.