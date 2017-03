Fracties komen bij elkaar om uitslag te bespreken

Alle partijen houden vandaag hun eerste fractievergadering. Later vandaag beginnen de eerste voorbereidingen voor de formatie. PvdA-voorman Lodewijk Asscher liet weten dat een rol in de oppositie voor de hand ligt.

"Op ons ligt de zware verantwoordelijkheid voor de toekomst van de sociaaldemocratie", zegt Asscher. Bij D66 hangt de vlag uit. De partij boekte een forse overwinning. Alexander Pechtold, hopend op een rol in het kabinet, houdt de kaarten nog op de borst: “We gaan nu eerst luisteren naar de VVD.”

Bij het CDA begon de vergadering zonder het Wilhelmus, maar wel met koffie én gebak. CDA-leider Sybrand Buma hoeft naar eigen zeggen niet per se in de regering, maar vindt wel dat zijn partij aan de beurt is om verantwoordelijkheid te nemen. “Wij zijn alleen niet de stopverf van het kabinet.”

Jesse Klaver van GroenLinks arriveerde in jubelstemming. “Ik ben heel blij wakker geworden”, zegt de jonge partijleider. Hij is realistisch over zijn kansen op een plekje in het kabinet, hoewel hij bij voorkeur ‘over links’ regeert: “Het zal wel moeilijk worden als we kijken naar het politieke landschap. De VVD blijft een ingewikkelde partij.”

De SP scoorde weer niet onder Emile Roemer. SP-voorzitter Ron Meyer zegt desalniettemin op de vraag of er leiderschapswissel nodig is: “Geen sprake van!” Roemer zelf is ook niet van plan om op te stappen.

De VVD komt pas later vandaag bijeen.

Onze parlementaire verslaggevers zijn erbij.

