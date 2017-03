Turkije zet Nederlandse koeien uit

Er zouden veertig koeien van het Holstein-ras op een boot naar Nederland zijn gezet. „Als Nederland de dieren niet accepteert, dan verkopen we het vlees”, stelt Bulent Tunc, hoofd van de zogenoemde Turkse Red Meat Producers.

Tunc zegt dat de uitgezette exemplaren te ’serieuze problemen’ hadden. Wat die problemen dan zijn, is niet duidelijk, maar Tunc is stellig: „In de toekomst willen we geen dieren uit Nederland meer.” Of het een officiële boycot betreft, is niet duidelijk.

Foto: REUTERS

De spanningen tussen Turkije en Nederland hebben inmiddels een hoogtepunt bereikt. Vorige week werd de Turkse minister Kaya de toegang geweigerd tot het Turkse consulaat in Rotterdam. Dat leidde tot een uren durende patstelling. Uiteindelijk werd de Turkse minister door de politie terug naar Duitsland begeleid.

Erdogan ontstak daarop in woede en bekogelde Nederland met sancties. Turkije gaat onder meer Nederlandse diplomatieke vluchten weren. De Nederlandse ambassadeur is niet meer welkom en een vriendschapsverdrag wordt mogelijk opgezegd. Dat laatste is vooral een zaak van de Tweede Kamer, aldus de premier.