SP’ers houden vast aan Roemer

Bij aanvang van de fractievergadering donderdagochtend probeerden SP’ers zich van hun meest optimistische kant te laten zien. “Emile Roemer heeft ons echt teruggevochten in die campagne, als je kijkt waar we een maand geleden in de peilingen stonden”, analyseert het niet verkozen Kamerlid Lilian Marijnissen. “Het lijkt erop dat we de grootste op links zijn geworden, dat is dan wel weer historisch.”

Kamerlid Ronald van Raak constateert “dat we redelijk stabiel zijn gebleven in een rechtse tijd, in een rechtse storm”. Wel noemt hij het vreemd dat “na een heel rechts beleid, waar mensen boos over zijn, er ook weer hele rechtse partijen gekozen zijn”.

Over de positie van Roemer, wordt echter met geen kwaad woord gesproken. Volgens partijvoorzitter Ron Meyer is er “geen sprake van” dat een leiderschapswissel nu nodig is om de partij te doen groeien. Ook wat betreft Marijnissen blijft Roemer de komende jaren nog gewoon aan als partijleider. “Ja zeker, absoluut. Hij heeft een hele knappe prestatie geleverd vind ik.” Van Raak beaamt: “Ik vind dat Emile het ontzettend goed gedaan heeft. Hij heeft een hele mooie, stoere campagne gevoerd.”

Regeren met de VVD blijft intussen voor de socialisten uitgesloten. “We hebben altijd gezegd we gaan niet in een regering zitten met de VVD. Als wij iets zeggen houden we dat altijd vol”, zegt Marijnissen.

Van Raak vindt ook dat daaraan moet worden vastgehouden bij mogelijke coalitiebesprekingen. “Zonder Rutte. Het zou heel raar zijn wanneer we ontzettend veel kritiek hebben op een heel rechts en hard beleid van de VVD en vervolgens na de verkiezingen netjes aanschuiven.”

Op de vraag of hij daarmee niet een kans laat liggen juist dat ‘rechtse’ beleid bij te sturen, antwoordt hij lachend: “Ga dat maar vragen aan de PvdA, hoe dat is bevallen de afgelopen vier jaar.”