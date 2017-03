De kus van Klaver

Foto: NOS

Voor 50Plus was het woensdag een heerlijk avondje. Hoewel de partij op meer had gehoopt, werden er vier zetels in de wacht gesleept: een verdubbeling. Lijsttrekker Henk Krol was in zijn nopjes en vierde de de winst met een overwinningsdansje. Terwijl er luidkeels ’Ben je oud of gay, allemaal okay!’ wordt gezongen, schudt Krol met zijn heupen, tot groot vermaak van veel Twitteraars. „Doe de Henk!”, klonk het dan ook massaal.

Foto: ANP

GroenLinks zag het aantal zetels verviervoudigen naar 16. Lijsttrekker Jesse Klaver werd dan ook als held onthaald. Hij maakte van het moment gebruik om zijn vrouw Jolein in het zonnetje te zetten. Klaver gaf haar eerst een nogal passionele kus en overlaadde haar vervolgens met lieve woordjes. „Als er nog iemand is die ik alles verschuldigd ben, dan is het mijn lieve Jolein. Lieve Jolein, al die keren dat ik weg was… het spijt me vreselijk. Maar ik hoop dat het resultaat je bevalt.”

Foto: NOS

NOS-kijkers waren er woensdagavond getuige van dat het niet allemaal op rolletjes liep. De techniek liet Dionne Stax in de steek toen de exitpoll om 21.00 uur gepresenteerd moest worden. Veel televisiekijkers misten Herman van der Zandt, die de afgelopen keren de verkiezingsuitslag aan elkaar mocht praten. Al snel was #hermandescherman trending topic op Twitter.

Foto: Twitter

Het ging er verhit aan toe tijdens de uitslagenavond. Maar nergens vlogen de vonken er zo vanaf als in Enschede. Bij wijze van grap van leden van voetbalclub r.k.s.v. EMOS werd een pornofilm getoond op het grote beeldscherm in de kantine. De medewerkers van het stembureau hadden echter wel wat anders aan hun hoofd en telden stug door.