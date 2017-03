Mogelijk warmste dag tot nu toe

Het weekend wordt zelfs grijs en nat. Dat meldt Weerplaza.

De kans is groot dat vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe gaat worden. In het zuidoosten loopt de temperatuur op naar ruim 17, mogelijk lokaal 18 graden. Daarmee is het warmer dan op de zeer zachte 15 februari, toen het in Maastricht 17,1 graden werd.

Vooral in het binnenland is er vandaag veel zon. Aan zee is het nog even afwachten of het de hele dag lekker voorjaarsweer blijft. Wanneer de wind van zee gaat waaien zullen de kustgebieden mogelijk gehuld raken in een grijze deken van lage bewolking of nevel.

Morgen

Vannacht neemt de bewolking toe. Het wordt niet kouder dan 6 of 7 graden. In de nacht kan lichte regen of motregen kan vallen in het oosten. 's Middags zijn er droge momenten en zien we ook af en toe de zon, maar in de avond volgt er een nieuw gebied met regen waarmee uiteindelijk het hele land te maken zal krijgen. Ook de temperatuur doet een flinke stap terug, het wordt gemiddeld 10 graden.

Weekend

Ook in het weekend is het veelal grijs en nat. We krijgen de zon niet of nauwelijks te zien. Aan zee gaat het stevig waaien. In de nacht naar zaterdag kan het aan zee onstuimig worden met een harde zuidwestenwind en zware windstoten.

Zaterdag begint nat. In de loop van van de dag wordt het droog en neemt ook de wind af. Ook zondag zal wat druilerig zijn, maar zijn er ook droge perioden. Koud is het niet, maar van voorjaarsweer is zonder zon toch geen sprake.

Na het weekend blijft het wisselvallig. De temperatuur krabbelt weer wat omhoog en de zon laat zich weer wat vaker zien.