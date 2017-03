Bart van U. krijgt 8 jaar cel en tbs

In beide zaken ziet het hof geen bewijs dat Van U. „zodanig door zijn wanen werd gedreven dat hij daar geen weerstand aan kon bieden.” De man lijdt ernstig aan schizofrenie en is daarom wel sterk verminderd toerekeningsvatbaar.

De dader was niet bij de uitspraak aanwezig. Familieleden van Van U. en Borst waren er wel.

In eerste aanleg kreeg Van U. alleen tbs en geen straf, omdat de rechters in Rotterdam tot de slotsom kwamen dat zijn misdrijven hem vanwege zijn stoornis niet aangerekend kunnen worden. Daarmee gingen ze een stap verder dan de deskundigen die hem onderzochten. Zij konden niet uitsluiten dat in het denken van Van U., die aan schizofrenie lijdt, toch nog een „reële component” zat.

Justitie bleef van mening dat Bart van U. wel degelijk een celstraf verdient en was in beroep gegaan.

De 41-jarige Van U. bracht oud-minister van Volksgezondheid Els Borst in 2014 om het leven. Hij werd niet opgepakt en doodde een jaar later zijn zus in Rotterdam. Van U. was boos over een verbouwing van de woning waar ook hij verbleef. Daarnaast was hij bang dat Loïs hem wilde laten opnemen in een psychiatrische inrichting. Beide slachtoffers stak hij tientallen keren met een mes.

Van U. noemde een religieus motief voor het doden van D66-politica Borst. Hij heeft verklaard dat hij op zijn zevende een „goddelijke opdracht” kreeg om degene die verantwoordelijk is voor het Nederlandse euthanasiebeleid om het leven te brengen. De rechters vinden dat verhaal niet aannemelijk, omdat de euthanasiekwestie toen nog geen belangrijk politiek thema was.

Bart van U. beging beide misdrijven terwijl hij eigenlijk in de gevangenis had moeten zitten. Hij werd in 2012 veroordeeld tot drie jaar cel voor verboden wapenbezit. Van U. ging in cassatie bij de Hoge Raad en justitie stond hem toe de behandeling van zijn zaak in vrijheid af te wachten. Bovendien werd geen DNA van hem afgenomen. Als dat wel was gebeurd, had de politie in elk geval veel sneller kunnen ontdekken dat Van U. betrokken was bij de moord op Borst.

Voor het wapenbezit vindt het hof straf nu overigens niet meer ’opportuun’.