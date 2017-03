premium

Vakantiepark Fort Oranje daagt Asscher

55 min geleden

RIJSBERGEN/DEN HAAG - Vakantiepark Fort Oranje in Rijsbergen heeft een kort geding aangespannen tegen minister Lodewijk Asscher. Eigenaar Cees Engel is boos op de PvdA-bewindsman vanwege uitlatingen over de beruchte camping tijdens een campagnebezoek op 23 februari. De campingbaas eist daarom een rectificatie. Het kort geding dient op 20 april in Den Haag, aldus een rechtbankwoordvoerster.