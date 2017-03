Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Fusie moet woningcorporatie Humanitas redden

44 min geleden

ROTTERDAM - Woningcorporatie Humanitas Huisvesting staat op omvallen. Gezien de penibele financiële situatie is een zelfstandig voortbestaan niet mogelijk, daarom is de organisatie fusiegesprekken begonnen met branchegenoot Woonbron. Ook is financiële steun aangevraagd bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).