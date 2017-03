premium

Kamer, maak zelf plan lager eigen risico

13 min geleden

DEN HAAG - De Tweede Kamer moet zelf met een initiatiefwet komen om het eigen risico in de zorg af te schaffen of te verlagen. Want van een nieuw kabinet met waarschijnlijk VVD en D66 in de regering zal het niet komen, stelt de Patiëntenfederatie Nederland donderdag.