Formatie flink doorwerken voor Edith Schippers

Schippers moet flink doorwerken, want aanstaande donderdag staat er al een debat in de Tweede Kamer gepland over de verkenning. Deze procedure is nog relatief nieuw in Nederland. In het verleden kwam de Koning in beeld. Willem-Alexander is wel geïnformeerd over de ontwikkelingen.

De gesprekken met alle lijsttrekkers starten pas komende maandag. De politiek leiders willen namelijk eerst even uitblazen na een drukke verkiezingscampagne. „Het is een hele krappe planning”, geeft Schippers toe. „Het is op zich gezond, maar het maakt de tijdspanne wel heel erg kort.”

Schippers noemt de planning "krap" pic.twitter.com/uG8wQHoINP — Alexander Bakker (@alexanderbakker) 16 maart 2017

’Ik ga er helemaal open in’

De verkenner sluit niet uit dat ze langer de tijd nodig heeft. VVD-leider Mark Rutte komt maandag als eerste op de koffie, daarna volgt de nummer twee. De kleinste partij, nieuwkomer Forum voor Democratie, komt als laatste langs. „Alles kan. Ik ga er helemaal open in”, zegt Schippers over de intensieve ontmoetingen die zullen volgen.

De gesprekken vinden plaats in de monumentale Stadhouderskamer aan het Binnenhof. In 2012 gebruikten Henk Kamp en Wouter Bos deze ruimte tijdens de formatie van het kabinet Rutte II. Schippers blijft aan als demissionair minister van Volksgezondheid. De agenda van de bewindsvrouw wordt wel aangepast. Na de verkenning komt de formatie.