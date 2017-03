Fiets- en autodiefstal op retour

„De daling van het aantal gestolen fietsen is een positief signaal. We beseffen dat het een zogenaamd ’dark number’ is, want het werkelijke aantal diefstallen van fietsen ligt drie tot vier keer hoger. Maar we moeten in onze aanpak uitgaan van de harde cijfers en die laten zien dat we op de goede weg zijn”, zegt Avc-directeur Titus Visser.

De inzet van lokfietsen, extra toezicht en handhaving op plekken waar veel fietsen ontvreemd worden, is een reden dat er minder gestolen worden. „Daardoor konden alleen al duizend aanhoudingen op heterdaad worden verricht. Daar gaat een preventieve werking vanuit en weerhoudt dieven toe te slaan. Maar ook aan de oproep om een tweede slot te gebruiken wordt massaal gevolg gegeven”, ziet de Avc-directeur.

Landelijke grote verschillen

„Het is opvallend dat er landelijk grote verschillen zijn. De aangiften in Zeeland-West-Brabant en Limburg dalen het sterkst met respectievelijk 22,9% en 22,8%, waarbij vooral de afname in Maastricht (28,4%) en Tilburg (31,6%) opvallen”, weet Visser. „Vreemd eend in de bijt is Rotterdam waar het aantal aangiften juist fors steeg met 24,6%. Voor de gemeente aanleiding om de focus op fietsdiefstal te intensiveren.”

Visser zegt dat fietseigenaren niet over gegevens van hun fiets beschikken om aangifte te kunnen doen of denken dat de politie het rijwiel toch niet kan opsporen., „Een misvatting, want met informatie zoals frame- en slotnummers kan veel gedaan worden. Gelukkig gebeurt dat met dure (elektrische) rijwielen wel. Maar als een oude fiets gestolen wordt, laat men het vaak op zijn beloop en koopt voor een paar tientjes een ander. Dus de echte omvang van het probleem blijft zo onduidelijk.”

Autodiefstal neemt af

De Avc ziet tevens de autodiefstal opnieuw afnemen. Januari en februari laten met 1374 gestolen voertuigen opnieuw een flinke daling zien ten opzichte van 2015 toen er nog 1611 ontvreemd werden. Visser: „De trend lijkt zich onverminderd voort te zetten en daar zijn we uiteraard blij mee. De beveiligingsmaatregelen zoals track & trace werpen zijn vruchten af. Over de hele linie zijn we positief, want als we alle voertuigen zoals caravans, vrachtwagens, bromfietsen en bussen daarbij optellen zien we een totale daling van 15,2%.”