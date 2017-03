premium

Vertrekkend PvdA-Kamerlid Vos hekelt partijtop

40 min geleden

DEN HAAG - Vertrekkend PvdA-Kamerlid Jan Vos heeft hard uitgehaald naar de top van zijn partij. ,,Onze partijvoorzitter wilde terug naar de 19e eeuw, terwijl we leven in de 21e eeuw'', schrijft de politicus vrijdag in een brief aan de Volkskrant.