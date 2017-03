Proef stoplicht op lichaamswarmte succes

In Rotterdam is een proef gehouden en de eerste resultaten zijn zo positief dat het systeem ook op andere drukke plaatsen in de stad wordt ingezet. De verwachting is dat ook andere gemeenten met druk fietsverkeer het systeem zullen overnemen.

De eerste zogenoemde thermicam werd door de gemeente Rotterdam hartje stad op de Coolsingel geïnstalleerd. „De oversteek voor fietsers van de Blaak naar de Westblaak was een drama met wachttijden van wel twee minuten”, zegt wethouder Pex Langenberg (mobiliteit en duurzaamheid). „Vandaar dat we dit pijnpunt als eerste wilden aanpakken.”

Op de kruising zijn camera’s geplaatst met een thermische sensor, die registreert als er te veel fietsers staan te wachten. Die krijgen dan sneller groen licht dan voorheen. Langenberg: „We hebben nu een paar maanden getest en zien dat het werkt. De gemiddelde wachttijd in de ochtendspits voor fietsers is afgenomen van 98 naar 67 seconden en ’s avonds nog forser, van 100 naar 63 tellen.”

In de Maasstad was een voorwaarde dat het openbaar vervoer geen nadeel mocht ondervinden van de warmtesensor. „Daarin zijn we geslaagd, want die hoeven niet vaker of langer te wachten op de fietsers. Ook voor automobilisten valt het erg mee. Die wachten slechts een paar seconden extra. Gedurende de proef hebben we daarover geen klachten ontvangen”, weet de wethouder.

De warmtesensor is niet de enige vinding waarmee wordt geëxperimenteerd. „We kennen hier ook de regensensor, die fietsers bij supernat weer sneller groen licht geeft dan anders”, aldus Langenberg.