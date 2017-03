premium

Stembureau: stemmen geronseld Nieuw-West

55 min geleden Redactie

Amsterdam - In Amsterdam-Nieuw-West, het stadsdeel dat afgelopen weekeinde in het nieuws kwam toen Turken massaal en luid toeterend de straat op gingen werd de partij Denk van lijsttrekker Tunahan Kuzu de grootste. Zo’n 13.500 mensen stemden er op de partij. Stembureaulid Vincent, die niet met zijn achternaam in de krant wil uit vrees voor represailles, spreekt over ’ronselstemmen’.