Van der Burg was al lid van het college van procureurs-generaal en wordt nu de nieuwe voorzitter. „Het is een uitstekende kandidaat, we kunnen zijn ervaring goed gebruiken”, zegt Blok.

De minister weet dat het OM voor „grote opgaven” staat. Er moet onder meer gemoderniseerd worden. „Er moet nog veel gebeuren”, zegt de minister. Hij heeft er vertrouwen in dat de opvolger van Herman Bolhaar de taak aankan.