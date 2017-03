Taakstraf voor oproep geweld tegen Armeniërs

Ilhan A. was op 1 juni 2014 in Almelo spreker op een Turkse demonstratie tegen de oprichting van een monument in Almelo ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Armeense genocide begin vorige eeuw. Met het scanderen van „Karabach zal het graf van de Armeniërs worden” had hij volgens het Openbaar Ministerie de grenzen van de vrijheid van meningsuiting overschreden.

Vanaf 1915 kwamen door geweld en dodenmarsen door de woestijn honderdduizenden Armeniërs om het leven. Turkije erkent dat destijds veel doden zijn gevallen, maar reageerde de afgelopen jaren vaak ziedend wanneer andere landen besloten om officieel van genocide te spreken. De Nederlandse regering spreekt van „de kwestie van de Armeense genocide.”

De rechters vinden zelfs dat vanwege de ernst van de zaak een hogere straf op zijn plaats is dan die het OM had geëist (tachtig uur taakstraf en twee weken voorwaardelijk).

A. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Hij had afgelopen week via een Azerbeidzjaanse website laten weten dat hij bij een veroordeling in hoger beroep zal gaan. De Federatie van Armeense Organisaties in Nederland toonde zich tevreden met de uitspraak. „Deze veroordeling is een duidelijk signaal”, aldus woordvoerster Inge Drost.