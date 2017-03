Tien meldingen bij meldpunt bange koeien

Eerder gebeurde het op andere plekken. „Er is iets waar ze doodsbang voor zijn. Maar wat?”, zei een boer destijds. Aardbevingen zijn het niet, want daar zijn de koeien aan gewend. Bovendien gebeurt het ook buiten het aardbevingsgebied.

Er zijn volop suggesties gedaan over mogelijke andere oorzaken. Zo zouden de koeien van slag raken door 4G- of 5G-netwerken, aardstralen of roofvogels die rondcirkelen. Ook zouden bepaalde geuren voor paniek kunnen zorgen.

’De tien meldingen komen uit het LTO Noord-gebied, dus van boven de grote rivieren’, zegt Alma den Hertog van LTO Noord tegen Dagblad van het Noorden. „Maar er is nog geen lijn te ontdekken in locaties en tijdstippen. Daarvoor is het nog te vroeg.”

Bange koeien produceren even geen melk. Volgens LTO is het verder niet gevaarlijk voor de koeien, maar „als een koppel koeien op de rem gaat, moet je er niet tussen staan, het zijn nog net geen bizons.”