’Ronselstemmen’ Nieuw-West niet aangetoond

Gisteren sprak een lid van het stembureau, op basis van eigen observaties, dat er sprake was van ’ronselstemmen’. Het stembureaulid gaf aan dat ’veel allochtonen een hele rits volmachten van familie’ bij zich hadden. „Niet Nederlands sprekenden werden in het stembureau nog geïnstrueerd door wel Nederlands sprekende zonen en andere familieleden. Ik heb het als bizar ervaren”, zei hij. Hij geeft aan dat het om zijn eigen observaties gaat en twijfels heeft over het verkrijgen van deze volmachten. Er zijn, zo blijkt uit onderzoek, geen regels overtreden.

De gemeente heeft het proces-verbaal van het stembureau bekeken en daarin zijn geen onregelmatigheden te vinden. „Ook is vastgelegd dat de volmachtregeling in het stembureau in Nieuw-West volgens de bepalingen in de Kieswet is toegepast.” In het stembureau zijn 126 stemmen met een volmacht uitgebracht op een totaal van 1008 stemmen, iets meer dan het stedelijk gemiddelde van 10 procent.