Amsterdam wil sterker wapen tegen illegale vakantieverhuur

Ondanks het recordaantal boetes, roept wethouder Laurens Ivens het nieuwe kabinet op om werk te maken van een landelijke wet voor toeristische verhuur van woningen. “Er bestaan wel wetten en regels waaraan een woning dient te voldoen, maar er zijn geen duidelijke voorwaarden voor het verhuren van woningen aan toeristen. Ook al maken we nu met eigen middelen goede stappen, we hebben een sterker wapen nodig in Amsterdam tegen illegale vakantieverhuur. De huidige wet biedt daarvoor namelijk te weinig mogelijkheden en is te ingewikkeld”, zegt Ivens.

Vooral bij het gemeentelijke meldpunt ‘Zoeklicht’ steeg het aantal meldingen van woonfraude: 2606 mensen trokken aan de bel bij de gemeente, 17 procent meer dan in 2015. In 1332 gevallen werd melding gedaan van toeristische verhuur. Ook wordt ook veel gemeld over onderverhuur en ‘drugs gerelateerde’ zaken, zoals het vermoeden van hennepplantages in woningen.

Woonfraude

Het stadsbestuur heeft afgelopen jaar 1,75 miljoen euro extra geïnvesteerd in de aanpak van woonfraudeurs, ondermeer door de toename van lucratieve verhuur via Airbnb en Booking.com. Woningen mogen nog maar maximaal dertig dagen worden verhuurd, omdat daar veel overlast van wordt ervaren door inwoners.

De gemeente startte in 3044 gevallen een onderzoek, waarbij handhavers een adres bezoeken. Deze ambtenaren, veelal vergezeld door politie en/of brandweer, hebben bevel-formulieren en kunnen zonder toestemming van de eigenaren de situatie binnen controleren. Als sprake is van overtredingen worden torenhoge boetes opgelegd, en kunnen zij panden afsluiten. Illegale hotels en bed and breakfast-vestigingen krijgen eveneens te maken met gemeentelijke onderzoeken.

In 166 gevallen zijn boetes opgelegd (39% meer dan in 2015) die de stad 1,9 miljoen euro hebben opgeleverd, het grootste gedeelte voor illegale toeristische verhuur, 284 panden werden gesloten. Ook zijn 39 ‘lasten onder dwangsom’ opgelegd en zijn er 27 vergunningen ingetrokken wegens het overtreden van de vergunningsvoorwaarden. Als klap op de vuurpijl zijn 49 waarschuwingen uitgedeeld. In de eerste twee maanden van 2017 was de opbrengst van boetes al meer dan een half miljoen.

Sancties

“Een belangrijk doel van de aanpak van woonfraude is het illegaal gebruik van woningen te beëindigen, zodat de woningen weer regulier kunnen worden bewoond”, aldus stadsbestuurder Ivens. Nadat sancties zijn opgelegd wordt een hercontrole uitgevoerd. “In 2016 zijn 1249 woningen weer beschikbaar gekomen voor bewoning. Dit betrof 961 corporatiewoningen en 288 woningen van particulieren.”

Volgens wethouder Ivens wordt het digitaal rechercheren naar fraudeurs door ambtenaren toenemend ingezet. Hij onderzoekt nu met juristen de invoer van een gemeentelijke meldplicht, zodat verhuurders verplicht aan de gemeente moeten doorgeven aan wie en wanneer zij woningen verhuren. Ook streeft hij naar een ‘wettelijke grondslag’ voor een grens van maximaal dertig dagen waarin je een huis mag verhuren.