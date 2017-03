Alle fractievoorzitters maandag bij Schippers

De gesprekken nemen de hele dag in beslag. Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FvD) is om 19.15 uur de laatste die bij Schippers (VVD) langsgaat. De gesprekken worden gehouden in het Tweede Kamergebouw.

Schippers begint maandag om half negen 's ochtends. Laatste gesprek om 19.15 #verkenning — Wouter de Winther (@wouterdewinther) March 17, 2017

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de verkiezingsuitslag en het verslag van de verkenner. Daarna zal de Kamer waarschijnlijk een of meer informateurs aanwijzen.