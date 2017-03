Vier nieuwe Kamerleden via voorkeursstemmen

Om met voorkeursstemmen in de Kamer te komen moet een kandidaat persoonlijk een kwart van de kiesdeler aan stemmen halen. Dit jaar bedraagt de kiesdeler (het totaal aantal uitgebrachte stemmen, gedeeld door 150) iets meer dan 70.000 stemmen: ruim 17.000.

Voor Ploumen zijn vooralsnog zo’n 20.000 stemmen geteld. „Als deze informatie klopt word ik volksvertegenwoordiger”, zegt Ploumen in een eerste reactie. „Daar zie ik zeer naar uit. Ik ben alle mensen die het vakje bij mijn naam rood hebben gekleurd erg dankbaar voor het vertrouwen en verheug me zeer op de samenwerking met de collega’s in de nieuwe PvdA-fractie. Ik ben vooral blij met de felicitaties, zojuist, van William Moorlag, die nu helaas zal afvallen.” Moorlag stond negende op de PvdA-lijst.

Op Diks stemden ruim 28.000 mensen. Haar partij behaalde veertien zetels, maar omdat nummer veertien Lisa Westerveld ook genoeg voorkeursstemmen kreeg, hoeft zij niet haar plaats af te staan. Dat lot treft Paul Smeulders. Ook de nummer 44 van het CDA, Maurits von Martels, haalde genoeg voorkeursstemmen, vooralsnog ruim 20.000. Zijn overwinning zal ten koste gaan van Evert-Jan Slootweg, die op de negentiende plaats op de kandidatenlijst stond.

Isabelle Diks van GroenLinks Foto: Dijkstra b.v. Lisa Westerveld van GroenLinks Foto: Dijkstra b.v. Maurits von Martels van het CDA Foto: ANP

Het gebeurt niet vaak dat iemand door middel van voorkeursstemmen in de Tweede Kamer komt. Bij de afgelopen verkiezingen gebeurde dat slechts een of twee keer per stembusgang. In 2012 was Pieter Omtzigt van het CDA de enige. Twee jaar eerder wisten Pia Dijkstra (D66) en Sabine Uitslag (CDA) genoeg steun te vergaren om op eigen kracht het Binnenhof te bereiken.