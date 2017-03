Amsterdams bedrijf: Turken achter hack

„De aanval op ons bedrijf was deel van een grotere, politieke aanval door Turken die het gemunt hadden op Duitse en Nederlandse websites. Op Twitter is een aantal accounts beschadigd”, laat een woordvoerder van Twitter Counter weten. Hoeveel het er zijn, is niet duidelijk. „Dat kunnen we niet zien.”

Maatregelen

De beveiligingsmaatregelen die het bedrijf eerder nam, zijn nog altijd van kracht. „We hebben direct actie ondernomen om het misbruik te stoppen. We werken nauw samen met Twitter om de beveiliging nog verder aan te scherpen. Onze service functioneert momenteel dan ook niet optimaal totdat we er zeker van zijn dat het weer compleet veilig is.”

De hackers wisten afgelopen woensdag toegang te krijgen tot duizenden Twitteraccounts. Daar plaatsten ze boodschappen als #Nazialmanya und #Nazihollanda, afbeeldingen van hakenkruisen en onder andere de tekst „we zien elkaar 16 april.” Aan de getwitterde boodschappen zat een video die begint met een deel uit een toespraak van de Turkse president Erdogan. „Als we sterven, laten we dan als mannen sterven”, zegt het staatshoofd daarin.

Foto: Twitter

Van de gehackte accounts waren er zeker 25 van internationale organisaties. Onder de getroffen Twitteraccounts waren die van Amnesty International, de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund, de gemeente Amstelveen en de Nederlandse zangeres Caro Emerald.