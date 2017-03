De kas van zijn claimstichting raakt leeg en de rechter maakte een eind aan zijn recente beslaglegging op de miljoenen van de Staatsloterij.

Dit meldt een groep van investeerders, met wie Roet enkele maanden geleden in België uitgebreide besprekingen heeft gevoerd over een overname van de claim op de Staatsloterij.

Openheid gevraagd

Uit vertrouwelijke documenten blijkt dat Loterijverlies BV en de op het Britse Isle of Man gevestigde brievenbusfirma EEL in onderhandeling traden met de in Haarlem gevestigde stichting ’Litigation Investments’. Bestuurder van deze stichting is de in het Belgische Brasschaat wonende zakenman Frederick Matthaei.

Hij bevestigt de besprekingen over de overname van Loterijverlies. Volgens Matthaei, die in het verleden zelf ook enkele claimstichtingen oprichtte, liepen de onderhandelingen met Loterijverlies stuk omdat Roet geen openheid van zaken zou hebben willen geven.

Achtervolgd

„De geheimhoudingsverklaring waar de heer Roet nota bene zelf op had aangedrongen heeft hij nooit getekend. Ik kreeg uiteindelijk WhatsAppjes van hem waarin hij vroeg ’Wat is het jullie waard?’ De serieusheid en professionaliteit lieten veel te wensen over.”

De Staatsloterij wordt al jaren achtervolgd door claimstichting Loterijverlies. Roet zelf raakte ondertussen verwikkeld in affaires omdat hij de miljoenen aan inschrijfgeld van zijn deelnemers zou hebben gebruikt voor de aanschaf van een riante villa in de duinen bij Bergen.

Roet ontkent dat hij besprekingen heeft gevoerd om de vordering op de Staatsloterij te verkopen. „Wij zijn wel benaderd door een louche partij, maar hebben dat afgewezen. Die zijn ongetwijfeld vanuit Staatsloterij of Financiën gestuurd, zodat er weer een valse kaart kan worden uitgespeeld”, laat hij weten.