Doden door spookrijder op A4

De spookrijder, die bij Leiden de weg op was gegaan, is daar zelf bij om het leven gekomen. Ook de bestuurder van een auto waar de automobilist tegenaan reed, is overleden. De politie meldt dat de doden een man en een vrouw zijn, maar kan nog niet zeggen wie van de twee tegen het verkeer in reed.

De spookrijder kwam om 04.00 uur in botsing met een vrachtwagen. Daarop raakte de auto de vangrail, daarna een andere auto en nogmaals de vangrail.

De A4 is bij het Prins Clausplein in de richting Amsterdam urenlang afgesloten geweest. De weg ging om 08.20 uur weer open, meldde de ANWB.

Foto's ongeval #A4. Politie/brandweer kunnen c.q. willen geen informatie geven over oorzaak ongeval, letsel etc. pic.twitter.com/kusZjwsAjD— Redactie Regio15.nl (@regio15) March 18, 2017