’Ibo’ is een bekende verschijning in de Utrechtse gemeente. Hij gaat vaak een blokje om en haalt dan koffie bij de plaatselijke Albert Heijn of een patatje bij de snackbar. Hij is een goedzak, zegt zijn zes jaar jongere broertje Gursat.

Toch werd Ibo gisteren mishandeld door vermoedelijk twee jongens. „Hij zegt dat ’twee grote jongens’ hem te pakken hebben genomen. Of dat klopt weten we niet, maar duidelijk is dat hij is geslagen en geschopt. Hij had een bebloed gezicht en blauwe plekken op zijn benen. Mijn bloed kookt. Ik snap niet dat iemand zoiets kan doen”, vertelt Gursat aan het AD.

Ibrahim werd gevonden door agenten die toevallig langsliepen. „Hij was ontdaan en gestrest. Ik ben bang dat de mentale impact nog groter zal zijn.” Gursat hoopt dat zijn oproep op Facebook veel gedeeld zal worden en dat de daders kunnen worden gepakt. „Ik wil in ieder geval heel graag dat ze verantwoording moeten afleggen voor wat ze gedaan hebben.”

De burgemeester van Veenendaal, heeft inmiddels ook gereageerd op de laffe mishandeling. „Dit is echt ridicuul. Wie dit heeft gedaan mag zich niet alleen bij de politie, maar ook even bij mij melden”, laat Wouter Kolff weten aan RTV Utrecht.