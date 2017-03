Begraafveld voor onvoldragen baby’tjes

Het zogeheten Vlinderveld is een initiatief van Begraafplaats en Crematorium Almere.

Het is voor het eerst dat in Nederland zo'n begraafplaats wordt geopend. Op het Vlinderveld krijgen ouders voor vijf jaar een plek toegewezen. Die kunnen ze op hun eigen manier inrichten.

Op de begraafplaats is plek voor dertig kindjes. Nu zijn er twee baby's begraven.

Het idee voor de begraafplaats ontstond toen een bewoonster van Almere van Omroep Max een beeld kreeg voor haar kleindochter die na 22 weken zwangerschap overleed. Dat beeld, een open hand waaruit vlinders wegvliegen, zou eerst in de Vlindertuin in Almere Buiten komen te staan. Begraafplaats en Crematorium Almere bood vervolgens aan om het beeld op haar terrein te zetten en meteen een plek in te richten voor te vroeg geboren kindjes.