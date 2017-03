Oud-minister Curaçao aangehouden in Venezuela

Daarnaast is hij ook verdachte in het zogenaamde Maximus-onderzoek naar de opdrachtgevers van de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels in 2013. Jamaloodin was minister in het kabinet van Gerrit Schotte tussen 2010 en 2012. Zijn broer is de lokaal bekende gokbaas Robbie dos Santos.

Jamaloodin verbleef al lange tijd in Venezuela. Hij is na zijn arrestatie nog niet naar Curaçao overgebracht. Er bestaat geen uitleveringsverdrag tussen Venezuela en Curaçao, dat een land is in het Koninkrijk der Nederlanden.