Een wilde achtervolging, dwars door een woonwijk in Almelo, eindigt met een hevige crash en waarschuwingsschoten.

Schoten bij aanhoudingen Almelo

56 min geleden

ALMELO - Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag waarschuwingsschoten gelost bij aanhoudingen in Almelo. Dat gebeurde nadat een automobilist op de vlucht was geslagen om te ontkomen aan een controle.