Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Reddingswerkers zochten met man en macht naar Mark uit Dodewaard: het laatste slachtoffer van het lawinedrama in Valfréjus.

Derde slachtoffer lawinedrama gevonden

37 min geleden Redactie

Het lichaam van de vermiste snowboarder Mark uit Dodewaard is zondag gevonden in Valfréjus in de Franse Alpen.