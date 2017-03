premium

CDA-senator noemt CDA ’Wilders light’

26 min geleden

Eerste Kamerlid Ria Oomen is niet te spreken over de koers van haar partij, het CDA. Dat heeft in haar ogen te veel standpunten overgenomen van de PVV. „Ik vind van veel partijen, ook de mijne, dat ze te veel Wilders light zijn geworden. En dat hoort niet in de Nederlandse samenleving”, zei Oomen tegen L1.