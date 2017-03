Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Gewonde bij steekpartij tankstation Rotterdam

Gisteren, 22:59

Rotterdam - Bij een steekpartij bij het BP-tankstation aan de Tjaklaan in Rotterdam is zondagavond een man gewond geraakt. De man werd bij het tankstation in zijn rug gestoken. De dader sloeg op de vlucht.