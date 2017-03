Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Foto: AS Media

Twee gewonden bij steekpartij in woning in Den Haag

Gisteren, 23:20

DEN HAAG - Bij een steekpartij in een woning aan de Rijswijkse Landingslaan in Den Haag zijn zondagavond twee gewonden gevallen. Een van de twee slachtoffers is een vrouw. Beide slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.