Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Plasterk: ’PvdA-Kamerleden moeten over naar GroenLinks’

Gisteren, 23:28

DEN HAAG - De negen resterende PvdA-Kamerleden moeten overstappen naar de fractie van GroenLinks. Daarvoor pleit demissionair minister Ronald Plasterk in een ingezonden brief in de Volkskrant van maandag.