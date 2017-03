Boeterente aan banden

Hypotheekaanbieders blijken in veel gevallen onterecht te hoge kosten te hebben berekend. Dat zegt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar aanleiding van onderzoek onder tien banken, pensioenfondsen en andere hypotheekaanbieders.

Het is onduidelijk om hoeveel gedupeerden het gaat en hoe hoog de schade voor hen precies is. Aanbieders stellen dat de te veel betaalde bedragen variëren van enkele tientjes, tot honderden of soms duizenden euro’s.

Klanten die vanaf 14 juli 2016 te veel hebben betaald worden automatisch gecompenseerd door hun hypotheekaanbieder, die alle boeterentes van de afgelopen acht maanden met de nieuwe AFM-leidraad opnieuw moet berekenen. De waakhond wil niet vertellen welke hypotheekverstrekkers in de fout zijn gegaan.

Meer lezen? ’Ik moest in één keer 18.000 euro aftikken’ (Premium) & Compensatie voor aflossers (Premium)